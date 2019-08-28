Пожар возник на пассажирском пароме около Филиппин, на котором находились более 170 человек, три пассажира погибли, поиски 23 продолжаются. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает местная газета Sun Star.

Пожар произошел на пароме, следовавшем из города Себу в Дапитан. Как сообщил представитель береговой охраны Алвин Дагалеа, возгорание возникло примерно вечером во вторник по местному времени, когда паром находился примерно в 1,5 морских милях от порта города Дапитан. Как сообщают очевидцы, пламя охватило половину парома, пассажиры вынуждены были прыгать в воду.

По данным издания, на борту находились 136 пассажиров и 40 членов экипажа. Как сообщает береговая охрана, спасатели достали из воды 110 пассажиров и направили их в гостиницу Дапитана. По данным телеканала CNN, неизвестно местонахождение 69 человек.

Причина происшествия не сообщается. Как сообщает береговая охрана, по предварительным данным, пожар возник в машинном отделении парома.

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