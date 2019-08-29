https://news.day.az/world/1151527.html Избран новый глава МИД Украины
Избран новый глава МИД Украины
После голосования депутатов Верховной Рады Украины стало известно, что замглавы администрации президента Украины Владимира Зеленского Вадим Пристайко получил пост главы МИДУкраины. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Как отмечается, при необходимом минимуме в 226 голосов кандидатуру Пристайко поддержали 310 депутатов.
До него пост министра с 19 июня 2014 года в ведомстве занимал Павел Климкин.
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