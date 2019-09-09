Индия впервые отправила космический корабль на Луну, однако потеряла с ним связь за секунды до его посадки, всего в двух километрах от цели. Об этом сообщает журнал Science, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Издание отмечает, что Индия могла бы стать четвертой страной, совершившей посадку на Луну, после Соединенных Штатов, Советского Союза и Китая. Представители Индийской организации космических исследований (ISRO) не уточнили, разрушен ли их корабль.

Премьер-министр Нарендра Моди был проинформирован о потере аппарата и вскоре после этого уехал из центра запуска. Пресс-конференция в честь пуска корабля на Луну была отменена. Старший научный сотрудник института исследований и анализа обороны Аджей Леле заявил, что неудача - это часть игры. Он добавил, что Индия попыталась совершить то, чего раньше никогда не делала.

По мнению ученых из ISRO, есть признаки того, что корабль отклонился от запрограммированной траектории и не смог контролировать свою скорость с помощью четырех боковых подруливающих устройств и одного среднего двигателя. Эксперты добавили, что продолжают анализировать данные и устанавливать причину произошедшего.

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