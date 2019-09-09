Парламент Великобритании приостановил работу до 14 октября - в этот день королева Елизавета II должна будет выступить перед депутатами и огласить им новые приоритеты правительства, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Работа парламента будет приостановлена сегодня в конце рабочего дня", - подтвердил представитель Даунинг-стрит, подчеркнув, что это произойдет независимо от результатов голосования по проведению внеочередных выборов в октябре, передает "Интерфакс".

Инициатором приостановки работы парламента стал премьер-министр Борис Джонсон.