Соединенные Штаты рассматривают санкции в отношении Турции за покупку российских С-400. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

"Мы изучаем это. Я не буду давать комментариев по каким-то конкретным решениям, но мы изучаем это", - заявил Мнучин журналистам в Белом доме, отвечая на соответствующий вопрос.

Поставки новейших систем ПВО, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки.

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