Действия веганки из Испании, которая заявила о "спасении" 16 кроликов с фермы, стали причиной гибели около ста крольчат. Об этом сообщает издание New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Активистка, известная в соцсетях под никнеймом Мифическая Миа (Mythical Mia), провела так называемую спасательную операцию на кроличьей ферме вблизи города Осоньо, Галисия. Девушка решила украсть нескольких животных, чтобы предотвратить их гибель под ножом мясника в будущем.

Пять беременных крольчих погибли во время ее хаотичных поисков. Как заявили в местной ветеринарной клинике, еще нескольким кроликам "спасительница" сломала позвоночник. Многие из животных, которых активистка из Барселоны забрала с собой, были беременны или выкармливали детенышей. Фермерам пришлось усыпить 90 крольчат из-за того, что они остались без родителей.

Сообщается, что крольчихам, которые выжили после операции Мии, пришлось сделать аборты.

Миа, чье реальное имя неизвестно, заявила, что фермеры стреляли и преследовали ее, когда она спасала животных. Она сообщила, что была "вся в крови" после похода на кроличью ферму.

Журналистам не удалось связаться с активисткой.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!