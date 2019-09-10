Аналитики банка Goldman Sachs снизили прогноз роста спроса на нефть в 2019 году. Специалисты пересмотрели его с 1,1 до 1 миллиона баррелей в сутки, указывает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Это объяснили снижением спроса на нефть со стороны Ближнего Востока, Латинской Америки, Индии, Японии и других регионов Азии, не входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития. Одновременно Goldman Sachs оставил в силе прогноз по цене на нефть марки Brent в 60 долларов за баррель.

"Наши прогнозы спроса и предложения на нефть на 2020 год предполагают необходимость дополнительных сокращений добычи ОПЕК для сохранения запасов вблизи нормы", - заключили аналитики.

Последние несколько дней цены на нефть растут после обрушения в начале сентября. Во вторник, 10 сентября, котировки фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE достигли отметки 63,13 доллара за баррель (за неделю рост составил более 8,5 процента). Октябрьские фьючерсы на WTI подорожали на 0,9 процента, до 58,37 доллара за бочку. Рост мировых цен обусловлен, в частности, заявлениями министра энергетики Саудовской Аравии о намерении придерживаться текущей политики страны по поддержке действующего соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!