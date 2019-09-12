Ведущий "Поле чудес" Леонид Якубович вернулся с отдыха в Черногории в инвалидном кресле. Гражданский журналист Super застал 74-летнего телеведущего вместе с его женой в аэропорту города Тиват. Помощник Леонида Аркадьевича рассказал нам, почему у звезды Первого канала возникли проблемы со здоровьем:

- Он отдыхал в Черногории, плавал в бассейне и, когда поднимался, ударился коленом. Было подозрение на перелом, колено распухло, поэтому пересел на инвалидное кресло. Московские врачи перелом не подтвердили, только сильный ушиб. Сейчас Леонид Аркадьевич лечит колено и готовится к съёмкам "Поля чудес", - заявил Super представитель телеведущего, передает Day.Az со ссылкой на super.ru.

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