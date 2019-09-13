Президент Турции Тайип Эрдоган заявил агентству Рейтер о готовности принять саммит с участием лидеров России, Германии и Франции для обсуждения ситуации в сирийском Идлибе и проблемы беженцев.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, ранее пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын заявлял, что второй четырехсторонний саммит лидеров РФ, Турции, ФРГ и Франции по Сирии планируется провести в Стамбуле в конце августа или начале сентября.

После переговоров по Сирии в Нур-Султане, 2 августа в Идлибе вступил в силу "режим прекращения огня". Командование вооруженных сил САР заявило, что останавливает боевые действия при условии выполнения Турцией своих обязательств по российско-турецкому договору, достигнутому в сентябре 2018 года в Сочи. Основным пунктом являлся отвод тяжелого и среднего вооружения боевиков на 20 километров от демилитаризованной зоны в Идлибе.

Спустя три дня, 5 августа, армия возобновила операцию из-за невыполнения условий со стороны бандформирований, которые, воспользовавшись затишьем, предприняли попытки атаковать позиции сирийской армии на севере провинции Хама и неоднократно открывали огонь по жилым поселениям в том районе.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!