https://news.day.az/world/1156117.html К спасению людей на затопленных курортах Испании привлекли военных
К спасению людей на затопленных курортах Испании привлекли военных
Военные подключились к спасению людей из затопленных туристических районов Испании. Они помогают эвакуировать маломобильных граждан, а также выкачивать воду из жилых домов, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Количество погибших в результате наводнений за минувшую ночь увеличилось до пяти, передает телеканал "Россия 24". Из-за непогоды закрыли несколько аэропортов, десятки автомобильных дорог перекрыты, нарушено железнодорожное сообщение. Занятия в школах отменены.
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