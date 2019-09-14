В американском штате Теннесси в 18-ю годовщину теракта в Нью-Йорке появился на свет ребенок, дата, время рождения, а также вес которой соответствовали одному числу - 9.11. Об этом сообщает "Би-би-си", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Маленькую Кристинк Браун уже окрестили "маленьким чудом".

"Мы слышали, как доктор объявил время рождения 9:11, а затем, когда они взвесили Кристину, мы услышали вздох удивления, когда все поняли, что Кристина весила 9 фунтов 11 унций (4,4 кг). Это было действительно захватывающе, особенно находить радость в день такой трагедии", - признался отец девочки Джастин Браун.

Родители Кристины пообещали, что расскажут ей потом о важности этой даты.

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