Премьер министр Великобритании Борис Джонсон пообещал, что, подобно "Невероятному Халку", его страна вырвется из оков Евросоюза. Об этом сообщает издание Mail on Sunday, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Чем злее Халк, тем Халк сильнее", - отметил премьер, решительно настроенный осуществить Brexit любой ценой.

Робкий ученый Брюс Беннер - герой вселенной комиксов Marvel - способен превращаться в мощного зеленокожего монстра, когда испытывает сильные эмоции. "Пусть Беннера и сдерживают кандалы, если его спровоцировать, он вырвется из них", - приводит издание слова Джонсона.

"Халку всегда удавалось сбежать, как бы крепко он, казалось, ни был связан - именно таков случай и с нашей страной. Мы покинем (ЕС) 31 октября, мы покончим с этим", - добавил премьер.

Ожидается, что в понедельник Джонсон встретится с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером для обсуждения темы выхода Великобритании из ЕС. Законопроект, требующий от британского премьера просить отсрочки Brexit в случае отсутствия соглашения с ЕС, был принят парламентом и утвержден королевой.

Ранее Джонсон, однако, заявлял, что скорее "умрет под забором", чем будет просить об отсрочке у ЕС.

На данный момент ситуация вокруг Brexit зашла в тупик: парламент страны выступает против соглашения с ЕС в его нынешнем виде, но и настроен категорически против Brexit без соглашения. Евросоюз отказывается возобновлять переговоры и пересматривать соглашение. Премьер настаивает, что Британия покинет ЕС в срок - 31 октября - с соглашением или без. Джонсон дважды вносил предложение о проведении досрочных выборов, и оба раза парламент его отклонял.



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