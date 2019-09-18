Города Объединенных Арабских Эмиратов станут целью масштабных атак, если эта страна не прекратит свою агрессию в Йемене.

Об этом, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, заявил в среду официальный представитель вооруженных сил йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) бригадный генерал Яхья Сариа.

"Сегодня мы впервые объявляем, что у нас есть десятки намеченных целей в ОАЭ, включая Абу-Даби и Дубай, - приводит его слова телеканал Al Massira. - Мы говорим эмиратскому режиму: всего лишь одна операция обойдется вам дорого и вы пожалеете. Призываем воспринимать наши предупреждения так серьезно, как никогда прежде".

"Государствам-агрессорам мы также хотим сказать: прекратите свою агрессию и уберите руки прочь от Йемена, - подчеркнул он. - Если вы хотите жить в безопасности, защитить ваши (нефтяные) установки и стеклянные башни, уберите руки прочь от Йемена и оставьте его в покое".

Генерал посоветовал ОАЭ и Саудовской Аравии не полагаться на их западных союзников в плане вооружений. "Ставка на американское и европейское оружие - неудачная ставка, ведь вы даже не можете противостоять нашим самолетам или сбить их", - подчеркнул он.

Эти заявления прозвучали на фоне совершенных 14 сентября атак на предприятия национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco, которые серьезно нарушили производство нефти в королевстве. Ответственность за них взяли на себя хуситы, заявившие, что в них были использованы 10 начиненных взрывчаткой беспилотников.

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