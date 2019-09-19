США объявят о новых существенных санкциях против Ирана в течение 48 часов, заявил в среду американский президент Дональд Трамп, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы введем кое-какие существенные санкции против Ирана. Мы сделаем объявление в течение следующих 48 часов", - сказал он журналистам.

Ранее Трамп заявил, что распорядился "существенно" расширить санкции против Ирана.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!