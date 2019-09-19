https://news.day.az/world/1157587.html США объявят существенные санкции против Ирана в течение двух дней
США объявят существенные санкции против Ирана в течение двух дней
США объявят о новых существенных санкциях против Ирана в течение 48 часов, заявил в среду американский президент Дональд Трамп, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Мы введем кое-какие существенные санкции против Ирана. Мы сделаем объявление в течение следующих 48 часов", - сказал он журналистам.
Ранее Трамп заявил, что распорядился "существенно" расширить санкции против Ирана.
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