Три человека погибли и 45 пострадали в результате взрыва машины у здания национального директората безопасности (NDS) на юге Афганистана. Как передает Day.Az, об этом сообщил РИА Новости местный источник.

Взрыв прогремел в четверг в городе Калат. Он также повредил местную больницу.

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