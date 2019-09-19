https://news.day.az/world/1157618.html В Афганистане прогремел взрыв, есть погибшие и раненые
В Афганистане прогремел взрыв, есть погибшие и раненые
Три человека погибли и 45 пострадали в результате взрыва машины у здания национального директората безопасности (NDS) на юге Афганистана. Как передает Day.Az, об этом сообщил РИА Новости местный источник.
Взрыв прогремел в четверг в городе Калат. Он также повредил местную больницу.
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