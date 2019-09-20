Коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, начала наступление на позиции хуситов на востоке Йемена. Об этом сообщает Reuters.

Целью операции заявлены военные объекты в районе города Ходейда, при этом командование коалиции попросило мирных жителей покинуть опасный район.

В ночь на 14 сентября на территории национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco произошел пожар. Возгоранию предшествовал взрыв, произошедший в результате атаки беспилотных летательных аппаратов, передает Day.Az со ссылкой на Reuters.

Ответственность за атаку взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы из движения "Ансар Аллах". В августе они также ударили по столице Саудовской Аравии Эр-Рияду, используя при этом беспилотные летательные аппараты Samad-3.

В мае текущего года Йемен сообщил, что из-за авиаударов коалиции, которую возглавляет Саудовская Аравия, в стране погибли более 13 тысяч человек.

Гражданская война в Йемене идет с 2014 года. Одна из воюющих сторон - боевое крыло хуситов (шиитское движение "Ансар Аллах") и лояльная бывшему руководству страны часть армии, другая - войска изгнанного ими суннитского президента Абд Раббо Мансура Хади и возглавляемая Саудовской Аравией коалиция.

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