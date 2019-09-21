https://news.day.az/world/1158320.html Крупный теракт в Ираке, много погибших
Крупный теракт в Ираке, много погибших
По меньшей мере 12 человек погибли в результате подрыва автобуса в иракском городе Кербела.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на иракские службы безопасности.
Ранее телеканал PressTV информировал о девяти погибших.
По данным агентства, в результате взрыва также пострадали несколько человек, однако информации о состоянии их здоровья пока не поступало.
Ни одна из действующих в регионе группировок не взяла на себя ответственность за случившееся.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре