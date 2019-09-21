По меньшей мере 12 человек погибли в результате подрыва автобуса в иракском городе Кербела.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на иракские службы безопасности.

Ранее телеканал PressTV информировал о девяти погибших.

По данным агентства, в результате взрыва также пострадали несколько человек, однако информации о состоянии их здоровья пока не поступало.

Ни одна из действующих в регионе группировок не взяла на себя ответственность за случившееся.

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