https://news.day.az/world/1158705.html Юнкер: Brexit без соглашения создаст границу между Ирландиями
В интервью изданию Sky News Юнкер обрушился на депутатов за то, что они забыли историю Ирландии. ЕС никоим образом не несет ответственности за какие-либо последствия со стороны Brexit - "это было британское решение", предостерег Юнкер.
Юнкер: Brexit без соглашения создаст границу между Ирландиями
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в воскресенье заявил, что выход Великобритании из ЕС без соглашения приведет к появлению жесткой границы между Северной Ирландией и Ирландией, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
В интервью изданию Sky News Юнкер обрушился на депутатов за то, что они забыли историю Ирландии. ЕС никоим образом не несет ответственности за какие-либо последствия со стороны Brexit - "это было британское решение", предостерег Юнкер.
Он добавил, что ему не нравится идея выхода Британии из Евросоюза без соглашения. Последствия такого выхода страны из ЕС Юнкер назвал катастрофическими.
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