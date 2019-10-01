Председатель Комитета по делам малого бизнеса Палаты представителей Конгресса США Нидиа Веласкес планирует попросить Amazon, Google и Facebook ответить на ряд вопросов, касающихся их вероятного негативного влияния на условия конкуренции. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Председатель Веласкес считает, что малые предприятия имеют право конкурировать на равных условиях, и надеется, что слушание поможет прояснить, как на их деятельность влияют крупные компании", - сказала официальный представитель Веласкес.

По данным агентства, слушание пройдет в конце октября - начале ноября. Веласкес планирует сосредоточиться на проблемах, с которыми малый бизнес сталкивается, пытаясь конкурировать с большими корпорациями или продвигать свою деятельность на их платформах. Планируется, что показания дадут и представители малого бизнеса.

Комментариев Amazon, Facebook и Google получить пока не удалось.

В июле стало известно о том, что Министерство юстиции и Федеральная торговая комиссия США готовятся начать масштабное расследование в отношении Amazon, Facebook, Google и Apple для проверки возможных нарушений с их стороны антимонопольного законодательства. Одновременно с двумя ведомствами о начале собственного расследования объявили демократы в Палате представителей Конгресса США.

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