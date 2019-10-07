Президент США Дональд Трамп пригрозил "разрушить экономику Турции", если Анкара, по его мнению, выйдет за рамки дозволенного, сообщает РИА Новости.

"Как я твердо заявлял раньше, и сейчас лишь повторю, если Турция сделает что-либо, что, в соответствии с моей великой непревзойденной мудростью, будет переходить границы, я полностью уничтожу и разрушу экономику Турции, как уже делал это раньше", - написал Трамп в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, Турция, европейские страны и другие "должны приглядывать за захваченными бойцами ИГ и их семьями".

"США сделали гораздо больше, чем кто-либо ожидал, в том числе на 100% разбили халифат ИГ. Теперь пора другим в регионе, у некоторых из которых великие возможности, защищать свою территорию", - написал президент США.

В релизе Белого дома, опубликованном после телефонного разговора Трампа и его турецкого коллеги Тайипа Эрдогана, сообщалось, что Турция будет нести ответственность за всех боевиков ИГ, взятых в плен за последние два года.

Эрдоган заявлял, что решение о турецкой операции на севере Сирии к востоку от Евфрата может быть принято в ближайшие дни. Он добавил, что целью операции будет очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности, размещение находящихся в Турции сирийских беженцев.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В августе 2015-го президент страны Башар Асад обратился к России с просьбой оказать военную помощь. С 30 сентября того же года российские ВКС наносили авиаудары по инфраструктуре террористов.

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