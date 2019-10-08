https://news.day.az/world/1163649.html Fitch понизило рейтинг Saudi Aramco
Fitch понизило рейтинг Saudi Aramco
Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) государственной нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco до "А" с "А+" со стабильным прогнозом вслед за понижением суверенного рейтинга Саудовской Аравии, говорится в релизе агентства, передает 1prime.ru.
Кроме того, агентство присвоило Saudi Aramco краткосрочный РДЭ на уровне "F1+".
Fitch отмечает, что рейтинг был понижен вслед за понижением суверенного рейтинга Саудовской Аравии до "А" из-за растущей геополитической напряженности, возникшей после атак 14 сентября.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре