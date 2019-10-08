Под французским Лионом загорелся завод по производству батареек, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Местные жители опасаются нового выплеска ядов.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как из здания вырывается густой черный дым.

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