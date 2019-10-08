Президент США Дональд Трамп напомнил, что Турция является крупным торговым партнером США, а также членом НАТО с хорошей репутацией, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Так много людей легко забывают, что Турция - крупный торговый партнер США, на самом деле они делают структурный стальной каркас для наших истребителей F-35. С ними также было хорошо иметь дело, (они) помогли спасти так много жизней в провинции Идлиб и по моему запросу возвращают в добром здравии пастора (Эндрю) Брансона, которому оставалось много лет тюремного срока. Также помните, что немаловажно, что Турция - важный член НАТО с хорошей репутацией. Он приедет 13 ноября в США как мой гость", - написал Трамп в Twitter.

Трамп ранее в своем Twitter пригрозил "разрушить экономику Турции", если Анкара, по его мнению, "перейдет границы" дозволенного. По его словам, Турция, Европа и другие страны "должны приглядывать за захваченными бойцами ИГ и их семьями".

Американский пастор Эндрю Брансон был задержан в 2016 году турецкими властями по обвинению в причастности к попытке госпереворота. В октябре прошло года турецкий суд освободил его, и пастор покинул Турцию. Из-за дела Брансона обострялись отношения Вашингтона и Анкары.

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