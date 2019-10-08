Аппарат представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера опубликовал во вторник список товаров и услуг стран Евросоюза, на которые будут введены таможенные пошлины с 18 октября. Соответствующее уведомление было размещено на сайте официальных документов американского правительства (Федерального реестра), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Представитель США на торговых переговорах принял решение ввести дополнительные пошлины на продукцию некоторых государств - членов ЕС, которая указана в приложении А к настоящему уведомлению. Годовой объем взимаемых дополнительных пошлин из этого списка составит приблизительно $7,5 млрд, что соответствует решению арбитража ВТО о соответствующем уровне ответных мер", - отмечается в документе.

В перечень, в частности, попали британские, германские, испанские и французские летательные аппараты, на них пошлины поднимутся на 10%. При этом исключение делается в отношении военной техники.

При этом пошлины на продукты питания и сельскохозяйственную продукцию из большей части стран сообщества составят 25%. В этот список входят молочная продукция, в частности, сыр чеддер, эмментальский сыр, гауда, сыр грюйер, эдамский сыр, пармезан, проволоне, голубой сыр, сыр колби, сыр стильтон, изготовленные из овечьего молока сорта сыров. Кроме того, в перечень попали апельсины (свежие и сушеные), гибриды мандариновой группы, персики, лимоны (свежие и сушеные), вишни и сок из них, овощные соки, исключая томатный, грушевый и сливовый соки; мидии, съедобные моллюски, продукты из свинины, оливки и оливковое масло. Вместе с тем тарифы будут введены и в отношении британских, германских, испанских и французских вин; британских, германских, ирландских, испанских, итальянских настоек и ликеров; германских и британских печений и вафель; изготовленного в Германии кофе, в том числе растворимого и не содержащего кофеина. Под пошлины также попадет и виски из Великобритании.

Пошлины в размере 25% вводятся и в отношении топоров, секачей, ножей, плоскогубцев, отверток и подобного рода инструментов, микроволновых печей и объективов из ФРГ. Аналогичные меры принимаются и против печатной продукции, а также экскаваторов, лопат, электромеханического оборудования из Великобритании. Тарифы в 25% коснулись и британских свитеров, жилетов, анораков, одежды из шерсти, текстильной продукции, купальных костюмов, а также постельного белья.

Вашингтон принял соответствующие меры в связи с решением арбитража Всемирной торговой организации (ВТО), который позволил американским властям ввести тарифы почти на $7,5 млрд в связи с тем, что ЕС не выполнил ранее принятые организацией решения, касающиеся субсидирования корпорации Airbus.

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