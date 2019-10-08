В результате торговых конфликтов, включая напряженность в отношениях между США и Китаем, мировая экономика потеряет к 2020 году около 700 млрд долларов, что составляет около 0,8% мирового валового внутреннего продукта (ВВП). Об этом заявила 8 октября директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Для мировой экономики совокупный эффект от торговых конфликтов может означать потерю около 700 млрд долларов к 2020 году, или около 0,8% от [мирового] ВВП", - сказала она.

При этом директор-распорядитель Фонда подчеркнула, что "рост мировой торговли практически прекратился".

Новости "Сегодня" писали, что в июле МВФ снизил на 0,1 процентного пункта оценку темпов роста мировой экономики в 2019 и 2020 годах - до 3,2% и 3,5% соответственно. В числе рисков для прогноза по ВВП эксперты отметили усиление напряженности в сфере торговли и технологий, которое "ухудшает настроения и замедляет инвестиции".

Отмечалось, что рост ВВП США ожидается на уровне 2,6% и 1,9% в 2019 и 2020 годах, Китая - на 6,2% и 6%, а Индии - 7% и 7,2% соответственно.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!