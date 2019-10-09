В Северодвинске прохожие сняли шокирующие кадры, как молодая мамаша избивает грудничка в коляске. Сначала женщина что-то усердно ищет в траве. Очевидцы предположили, что это наркоманка и она пытается найти закладку, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Потерпев неудачу, женщина приходит в ярость и вымещает злость на малыше. Она толкает ребенка и, спотыкаясь, бежит прочь. Вся эта ужасная картина очень похожа на нервный срыв или наркотическую ломку. Автор ролика сообщил о происшествии в полицию. Теперь в МВД устанавливают личность матери.

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