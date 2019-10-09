Анкара проинформировала Дамаск через генконсульство в Стамбуле о начале операции военных Турции "Источник мира" на севере Сирии, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале операции ВС страны "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и запрещенной в ряде стран, в том числе в России группировки "Исламское государство".

"Мы уведомили послов многих государств о начале операции, а также отправили уведомления в ООН и НАТО. Конечно, есть еще сирийский режим. Будут ли у нас с ним отношения или нет - другой вопрос, но сейчас мы уведомили его дипломатической нотой через его генконсульство в Стамбуле", - сказал Чавушоглу в эфире телеканала NTV.

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