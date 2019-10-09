https://news.day.az/world/1164316.html Турецкая армия начала наземное наступление в Сирии
Турецкая армия начала наземное наступление в Сирии
Турецкая армия начала наземную часть операции "Источник мира" на севере Сирии, говорится в среду в сообщении минобороны страны.
"Наши военные совместно с (оппозиционной) Свободной сирийской армией приступили к наземной части операции "Источник мира", - говорится в сообщении минобороны Турции.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале операции на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Еще до начала операции Вашингтон заявил, что вооруженные силы США не будут участвовать в военной операции Турции и покинут район ее проведения. Позднее в Вашингтоне заявили, что США не выводят все войска из Сирии, а перемещают те, что находятся на севере, при этом речь идет всего о 50 военных.
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