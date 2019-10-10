У Турции нет каких-либо проблем с этническими курдами на севере Сирии, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Как передает Day.Az, об этом пишет в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Эрдогана, Турция нацелена на уничтожение очагов терроризма на севере Сирии.

Глава государства отметил, что Турция ранее провела военные операции на севере Сирии, доказав всему миру, что цель - это уничтожение террористов.

Отметим, что девятого октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале новой военной операции в Сирии.

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