Специалисты Минздрава канадской провинции Британская Колумбия расследуют шесть случаев возможного заболевания легких по причине злоупотребления вейпом. Об этом в субботу сообщил телеканал CTV, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я полагаю, что по крайней мере в одном-двух случаях [из шести] будет точно подтверждено, что они напрямую связаны с вейпом", - цитирует телеканал представителя регионального Минздрава Бонни Генри. По ее словам, специалисты ведомства в настоящее время более внимательно изучают все жалобы на заболевания легких.

На сегодняшний день в Канаде официально подтверждены три случая заболевания легких, вызванных курением электронных сигарет. Первый был зафиксирован 18 сентября в провинции Онтарио.

Различные объединения канадских медиков уже призвали Оттаву ужесточить правила продажи электронных сигарет. Среди подписавших петицию, в частности, есть представители Канадского онкологического сообщества, Канадской медицинской ассоциации, Канадской ассоциации лечения заболеваний легких, "Коалиции по борьбе с табакокурением", группы "Врачи за Канаду без табачного дыма", Общества по борьбе с заболеваниями сердца и другие организации.

Ранее сообщалось, что в США погибли не менее 18 человек, куривших электронные сигареты. Всего же по стране зарегистрированы порядка 1,1 тыс. случаев заболеваний, предположительно, вызванных курением вейпа. Согласно официальным данным, свыше 1,5 млн подростков стали зависимы от никотина с 2017 по 2018 год, несмотря на усилия администрации президента США Дональда Трампа по ограничению продажи содержащих никотин устройств. По Канаде такой статистики пока нет.

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