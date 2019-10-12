https://news.day.az/world/1165273.html Стрельба в подпольном казино в США, есть погибшие и раненые - ФОТО
Стрельба в подпольном казино в США, есть погибшие и раненые - ФОТО
Четыре человека погибли и еще трое получили ранения в результате стрельбы, открытой ранним утром 12 октября в Нью-Йорке, сообщает The New York Times, передает Day.Az со ссылкой на Медузу.
Инцидент произошел в Бруклине на Ютика-авеню в некоем "социальном клубе". По данным Reuters, это подпольное игорное заведение.
Полиция пока не располагает информацией о мотивах убийства. На месте преступления найдены два пистолета.
Подозреваемый в стрельбе пока не обнаружен.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре