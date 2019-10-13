https://news.day.az/world/1165302.html Франция приостанавливает экспорт вооружений в Турцию
Франция приостанавливает экспорт вооружений в Турцию
Франция решила приостановить экспорт в Турцию вооружений, которые могут быть применены в Сирии.
Об этом сообщили в совместном заявлении МИД и Министерство вооруженных сил Франции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Франция приняла решение приостановить все проекты по экспорту в Турцию вооружений, которые могут быть использованы в рамках ведущегося этой страной наступления", - говорится в заявлении. В нем указывается, что решение "вступает в силу незамедлительно".
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