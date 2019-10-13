Испытания американского ударного беспилотника закончились провалом
Американский беспилотник XQ0-58A Valkyrie получил повреждения на испытаниях в Аризоне, сообщил портал The Drive со ссылкой на заявление ВВС США.
Авария произошла при возвращении беспилотника на землю. Причиной инцидента стал сильный ветер и неисправность системы мягкой посадки, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Прототип амортизирующей системы, которая использовалась для первоначальной серии испытаний, но не предназначенной для окончательного эксплуатационного использования, претерпел аномалия, в результате которой аппарат получил повреждения при приземлении", - прокомментировала аварию компания-производитель Kratos.
"Валькирию" разработала исследовательская лаборатория ВВС США в сотрудничестве с компанией Kratos. Беспилотник предназначен для сопровождения истребителей пятого поколения F-35.
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