Американский беспилотник XQ0-58A Valkyrie получил повреждения на испытаниях в Аризоне, сообщил портал The Drive со ссылкой на заявление ВВС США.

Авария произошла при возвращении беспилотника на землю. Причиной инцидента стал сильный ветер и неисправность системы мягкой посадки, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Прототип амортизирующей системы, которая использовалась для первоначальной серии испытаний, но не предназначенной для окончательного эксплуатационного использования, претерпел аномалия, в результате которой аппарат получил повреждения при приземлении", - прокомментировала аварию компания-производитель Kratos.

"Валькирию" разработала исследовательская лаборатория ВВС США в сотрудничестве с компанией Kratos. Беспилотник предназначен для сопровождения истребителей пятого поколения F-35.



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