Сотрудники правоохранительных органов в Гонконге применили в воскресенье слезоточивый газ для разгона радикальных групп демонстрантов. Об этом говорится в сообщении местной полиции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Протестующие во второй половине дня собрались в нескольких районах города. Группы мятежников в масках заблокировали дороги, учинили акты вандализма в магазинах, общественных местах и на станциях метро. Сотрудники полиции применили минимально необходимую силу для разгона, в том числе слезоточивый газ", - говорится в заявлении.

В начале лета здесь вспыхнули масштабные акции протеста против попыток властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на решение главы администрации Кэрри Лам отказаться от этой инициативы, многие сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать свои акции. Они усиливаются в выходные и праздничные дни и сопровождаются блокированием улиц, поджогами, погромами на станциях метро.

За последнюю неделю масштабы протестов и беспорядков, однако, заметно пошли на убыль.

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