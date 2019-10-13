Саудовская Аравия не имеет никакого отношения к нападению на иранский танкер Sabiti, которое произошло в пятницу у побережья Джидды. Об этом журналистам заявил государственный министр по иностранным делам королевства Адель аль-Джубейр на пресс-конференции в МИД королевства в воскресенье, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Конечно, нет. Мы так себя не ведем. Мы обвиняем Иран, потому что атаки шли с севера, а не с юга. Мы попросили ООН провести расследование, несколько стран присоединились к нему, как только оно будет завершено, мы опубликуем результаты", - сказал он, отвечая на вопрос о том, является ли атака на танкер ответом Эр-Рияда на взрывы в Абкаике и Хурайсе.

"Мы слышали противоречивую информацию об иранском танкере, кто-то говорит, что был разлив нефти, кто-то говорит, что нет. История пока не ясна. Но я повторяю, что мы в нее совсем не вовлечены", - заключил он, призвав дождаться окончания расследования.

Взрывы прогремели на иранском танкере Sabiti в пятницу утром, когда он находился неподалеку от саудовского порта Джидда. Судно принадлежит Национальной иранской нефтяной компании. В результате были повреждены два нефтяных резервуара, вследствие чего нефть попала в Красное море. Никто из членов экипажа танкера не пострадал.

По основной версии иранской стороны, причиной взрывов стало попадание двух ракет, выпущенных по судну.

Атаки в Абкаике и Хурайсе

В ночь на 14 сентября два крупнейших предприятия Saudi Aramco (в Абкаике и Хурайсе) были атакованы дронами. Ответственность за нападение взяли на себя мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах", заявившие, что при совершении диверсии были использованы 10 начиненных взрывчаткой беспилотных летательных аппаратов. В результате взрывов и пожаров, вызванных ударами, добыча крупнейшего в мире экспортера нефти упала на 5,7 млн баррелей с 9,8 млн баррелей в сутки.

США, Саудовская Аравия, Великобритания, Франция и ФРГ возложили ответственность за нападение на Иран. По их версии, атака была организована с применением беспилотников и ракет, которых нет в арсенале хуситов. В Тегеране эти обвинения назвали беспочвенными.

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