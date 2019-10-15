https://news.day.az/world/1165845.html В Японии спасают людей после сокрушительного тайфуна
В Японии спасают людей после сокрушительного тайфуна
В Японии жертвами тайфуна "Хагибис" стали уже более 60 человек. Около 130 тысяч домов остаются без света и воды. В пострадавших регионах идут спасательные операции, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
В спасении участвуют 11 тысяч человек плюс сотни единиц техники.
Школы и магазины закрыты, из-за оползней по-прежнему не удаётся восстановить движение на железных дорогах.
"Хагибис" ударил по Японии на минувших выходных.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре