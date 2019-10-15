В Японии жертвами тайфуна "Хагибис" стали уже более 60 человек. Около 130 тысяч домов остаются без света и воды. В пострадавших регионах идут спасательные операции, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В спасении участвуют 11 тысяч человек плюс сотни единиц техники.

Школы и магазины закрыты, из-за оползней по-прежнему не удаётся восстановить движение на железных дорогах.

"Хагибис" ударил по Японии на минувших выходных.