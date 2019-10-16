https://news.day.az/world/1166172.html В Калифорнии произошло землетрясение
В Калифорнии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,7 произошло на территории американского штата Калифорния, сообщает Геологическая служба США (USGS), передает РИА Новости.
Подземные толчки были зафиксированы в 19.42 по времени UTC. Эпицентр землетрясения располагался в 16 километрах к юго-востоку от округа Сан-Бенито в центральной части штата. Очаг залегал на глубине 9,7 километра.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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