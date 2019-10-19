Более 50 человек были задержаны на всей территории испанского автономного сообщества Каталония в ходе беспорядков, происходивших в день всеобщей забастовки в пятницу и в ночь на субботу, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным каталонских правоохранительных органов Mossos de Escuadra, были задержаны 54 человека.



По данным департамента здравоохранения женералитета, медицинская помощь только в Барселоне была оказана 152 пострадавшим, из них 50 были направлены в больницы. Служба Mossos de Escuadra сообщила, что среди ее сотрудников 18 пострадавших.

В пятницу в Каталонии состоялась всеобщая забастовка: в автономном сообществе проходили митинги, перекрытие дорог. В ряде городов произошли беспорядки. Самая сложная с начала недели протестов ситуация сложилась в Барселоне. Столкновения полиции и радикалов происходили около здания представительства Национальной полиции. Молодые люди (по данным испанского МВД, их около 400 человек) забрасывали стражей правопорядка брусчаткой, камнями, бутылками, банками, вырывали дорожные знаки, били витрины, переворачивали мусорные контейнеры, строили баррикады и поджигали их. Полиция применила дубинки, резиновые пули и слезоточивый газ, пытаясь оттеснить молодых людей. Затем беспорядки перекинулись на другие улицы - в том числе площадь Каталонии и Университетскую площадь. Полиция впервые применила водометы, чтобы потушить горящие в городе баррикады.



Митинги, перекрытия дорог, железнодорожных путей и беспорядки начались в Каталонии 14 октября после того, как Верховный суд Испании вынес приговоры 12 каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. Девять человек были признаны виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения, три человека были признаны виновными в неподчинении и приговорены к штрафу.

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