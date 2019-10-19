Евросоюз готов предоставить Великобритании отсрочку выхода из состава сообщества в случае, если британский премьер-министр Борис Джонсон направит в Брюссель письмо с соответствующим прошением. Об этом, как передает ТАСС, в субботу сообщила газета The Guardian.

По словам высокопоставленных чиновников Евросоюза, из переговоров, состоявшихся в четверг, 17 октября, на саммите ЕС между европейскими лидерами, стало совершенно ясно, что "они согласны на предоставление отсрочки". "Даже [президент Франции Эмманюэль Макрон], который присутствовал на переговорах, не высказал противоположной позиции", - приводит издание слова своего собеседника. В пятницу президент Франции Эмманюэль Макрон высказался против предоставления Лондону новой отсрочки, отметив, что необходимо "закончить переговоры и перейти к обсуждению будущих отношений с Великобританией".

В свою очередь 17 октября глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер выступил с заявлением о том, что нового продления Brexit не потребуется в связи с достижением соглашения между сторонами. Он отметил, что "соглашение создает уверенность там, где Brexit создает неуверенность и нестабильность".

Издание отмечает, что послы ЕС соберутся в воскресенье утром на экстренное заседание по вопросу принятия в британском парламенте поправки, которая сделала бессмысленным назначенное на вечер субботы голосование по соглашению между Евросоюзом и Британией о выходе королевства из его состава. Представитель ЕК Мина Андреева ранее заявила, что ЕК принимает к сведению голосование в Палате общин и просит как можно скорее предоставить пояснения относительно следующих шагов по выходу Великобритании из состава сообщества.

Вокруг сделки ЕС и Британии о Brexit

В ходе экстренного заседания парламента в субботу попытка правительства провести проект соглашения о Brexit через Палату общин сорвалась. Депутаты одобрили поправку к предложению правительства, внесенную бывшим членом правящей Консервативной партии Оливером Летвином и сделавшую бессмысленным голосование по соглашению с ЕС, которое должно было состояться в субботу вечером.

Текст поправки предполагает, что сделка с ЕС не будет утверждена парламентариями до тех пор, пока Палата общин не примет все законы, необходимые для "развода" с европейским сообществом. По сути это означает новую отсрочку Brexit, которая, с точки зрения Летвина и его сторонников, нужна, чтобы избежать возможности Brexit без сделки из-за непредвиденных случайностей или простой нехватки времени на осуществление необходимых юридических процедур.

После голосования по поправке Джонсон выразил сожаление по поводу решения законодателей, которые "не воспользовался возможностью" поддержать его сделку с ЕС. Глава британского правительства также подтвердил, что не будет обсуждать с ЕС возможность отсрочки, и на следующей неделе его кабинет представит законы, необходимые для осуществления Brexit 31 октября.

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