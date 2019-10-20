Коалиция "Силы демократической Сирии" (СДС), основу которой составляют курдские военизированные отряды, начала вывод своих формирований из приграничного сирийского города Рас-эль-Айна. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Al Mayadeen, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По поступившей информации, "группы СДС приступили к эвакуации из города Рас-эль-Айна, расположенного в северо-западной части сирийской провинции Хасеке". Отмечается, что курдские формирования направляются к центру провинции "в соответствии с договоренностями, достигнутыми США и Турцией".

Позже телеканал Al Arabiya сообщил, что "турецкие войска и поддерживающие их формирования вооруженной сирийской оппозиции взяли под свой контроль город Рас-эль-Айн".

17 октября Вашингтон и Анкара достигли соглашения о приостановке боевых действий. Турция согласилась на 120 часов прекратить огонь, чтобы курдские отряды, входящие в коалицию СДС, покинули район пограничной зоны безопасности, создаваемой Анкарой.