В Индии леопард в последний момент смог спастись от напавшей на него гиены. На видео обратило внимание издание India Today.

В пятницу, 18 октября, сотрудница Индийской лесной службы Сюзанта Нанда (Susanta Nanda) опубликовала в своем Twitter-аккаунте кадры с животными. В десятисекундном ролике леопард спасается от нападения разъяренной гиены. Он совершает мощный толчок задними лапами и буквально перелетает через гиену, приземляясь на дерево, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

"Львы и гиены - единственные животные, которые иногда нападают на взрослых леопардов и способны их убить. Но этому леопарду удалось избежать травм или гибели в схватке с гиеной", - прокомментировала пост Нанда.

После публикации видео набрало тысячи просмотров и более сотни комментариев. Пользователи сети восхитились храбростью и моментальной реакцией леопарда.

"Мне понравилось, как леопард продумал план своих действий. Точность в подготовке к прыжку, рывок, чтобы избежать столкновения... Затем прыжок... Гиена даже не подозревала об этом. Удивительная кошка!" - отметил один из комментаторов.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!