"Мы бы хотели поддержать эту просьбу о продлении с тем, чтобы не было риска выхода Великобритании из ЕС без соглашения, ратифицированного и ЕС, и Великобританией. Наша общая точка зрения заключается в том, что конечным результатом процесса в Вестминстере должен стать референдум о членстве в ЕС. Но в любом случае необходимо, чтобы было достаточно времени на должное изучение законопроекта о выходе из ЕС", - говорится в тексте открытого письма двух лидеров.

Стерджен и Дрейкфорд указывают на то, что вносимый правительством законопроект касается властей регионов и парламенты Уэльса и Шотландии должны иметь возможность как следует изучить документ.

"Конечно же, Европейскому совету решать, насколько длительным должно быть продление, но мы бы предпочли достаточно длительное для проведения в Великобритании референдума с вариантом "остаться в ЕС" на бюллетенях", - указывают региональные лидеры.