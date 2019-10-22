Император Японии Нарухито официально объявил во вторник о своем вступлении на престол в соответствии с конституцией страны и законом об императорском доме. Его обращение прозвучало во время церемонии по случаю интронизации, которая проходит в Токио, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я взошел на престол в соответствии с конституцией и законом об императорском доме. Проведя церемонию вступления на престол, мы объявляем об этом стране (Японии - прим. ТАСС) и всему миру", - сказал монарх.

Церемония проходит в наиболее почетном "Сосновом зале" императорского дворца. В нем установлен массивный трон высотой 6,5 м и весом 8 тонн, который был изготовлен в начале прошлого века в соответствии с древними образцами. Свою речь 59-летний император Нарухито зачитал с этого помоста. Он облачен в одеяния по моде периода Хэйан (794-1185 годы), которые разрешено носить только монарху. Рядом находится трон размерами поменьше для 55-летней императрицы Масако, также одетой в многослойное кимоно, сшитое по лекалам раннего Средневековья.

Для участия в церемонии в Японию прибыли 400 представителей 174 стран и территорий, включая более 70 монархов и глав государств. Поздравить императора приглашены также около 1,6 тыс. представителей всех слоев японского общества - руководители законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти, члены кабинета и бывшие премьер-министры, губернаторы префектур, ученые, спортсмены, писатели, бизнесмены.

Нарухито получил полномочия императора с наступлением 1 мая после того, как 30 апреля ушел на покой его отец - 85-летний Акихито. Еще в 2016 году он выразил пожелание отречься от престола в связи с преклонным возрастом. Японское законодательство требует от монарха выполнять его обязанности пожизненно.