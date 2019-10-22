Газотранспортную инфраструктуру в Болгарии для приема газа из "Турецкого потока" должны построить в первом полугодии следующего года. Об этом заявил министр энергетики Александр Новак, передает Day.Az со ссылкой на Вести.



"Что касается морского участка ("Турецкого потока" - прим. ред.) и строительства инфраструктуры на территории Турции, то все идет по плану. Небольшие задержки относительно Болгарии, но в течение следующего первого полугодия инфраструктура должна быть построена", - отметил Новак, сообщает "Интерфакс".



"Турецкий поток" - газопровод из России в Турцию по дну Черного моря до границы Турции с сопредельными европейскими странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки - 15,75 млрд куб. м газа в год. Газопровод построят до конца года.



Предназначенная для Европы вторая нитка "Турецкого потока" рассчитана на 15,75 млрд куб. м газа в год. Из них 3,5 млрд куб. м отведено для Болгарии, 2,5 млрд куб. м - для Сербии, 6 млрд куб. м - для Венгрии.



Болгария начала строительство инфраструктуры для прокачки газа по второй ветке "Турецкого потока". В свою очередь Россия сможет обеспечить Болгарию газом из "Турецкого потока" с 1 января 2020 г., соответствующая российская инфраструктура построена, подчеркнул Новак.

Сейчас Россия снабжает Болгарию газом по украинскому коридору. Действие контракта на транзит российского газа в Европу через Украину заканчивается 31 декабря 2019 г. Россия, Украина и Еврокомиссия ведут переговоры по продолжению транзита.



"Проект по строительству 11-километрового участка на границе Турции с Болгарией. Состоялись соответствующие события по вводу в эксплуатацию этого объекта. Это позволит уже поставлять газ в Болгарию с 1 января следующего года", - пояснил Новак.



"Что касается развития инфраструктуры для дальнейшей поставки в Сербию, для этого потребуется еще некоторое время. Все необходимые процедуры, которые связаны с выбором поставщика, контрактными процедурами, уже произведены болгарской стороной. Выиграла совместная компания из Саудовской Аравии и Италии, которая реализует этот проект. И в первом полугодии должна сдать его в эксплуатацию", - заявил министр.



"Газпром" 18 октября начал заполнение газом первой нитки морского участка газопровода "Турецкий поток".



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