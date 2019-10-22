Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Таийп Эрдоган проводят переговоры в Сочи уже в течение пяти часов, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Основная тема встречи - ситуация в Сирии в свете военной операции Анкары на северо-востоке САР и договоренности между Турцией и США о режиме прекращении огня на 120 часов.

Как ранее сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, разговор предстоит "обстоятельный, сложный и небыстрый".



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