https://news.day.az/world/1169804.html Встреча выпускников в Техасе закончилась стрельбой и смертями
По сообщению полиции округа Хант, пострадавшие были доставлены в больницы на трех машинах скорой помощи.
Встреча выпускников в Техасе закончилась стрельбой и смертями
Стрельба произошла на вечеринке в американском штате Техас, два человека погибли, еще 20 ранены. Об этом пишет газета Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Как сообщает газета, неизвестный открыл огонь в воскресенье в городе Гринвилл на вечеринке по случаю встречи выпускников.
По сообщению полиции округа Хант, пострадавшие были доставлены в больницы на трех машинах скорой помощи.
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