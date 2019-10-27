Стрельба произошла на вечеринке в американском штате Техас, два человека погибли, еще 20 ранены. Об этом пишет газета Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает газета, неизвестный открыл огонь в воскресенье в городе Гринвилл на вечеринке по случаю встречи выпускников.

По сообщению полиции округа Хант, пострадавшие были доставлены в больницы на трех машинах скорой помощи.



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