В Саудовской Аравии появился новый экспортный банк с капиталом в 30 млрд саудовских риалов (почти $8 млрд). Об этом сообщил саудовскому телеканалу AlEkhbariya министр промышленности и минеральных ресурсов королевства Бандар аль-Хрейф, передает Day.Az со ссылкой на Вести.



"Запущен экспортный банк с капиталом 30 млрд риалов", - сказал министр.



По его словам, в стране создаются промышленные зоны с особыми облегченными условиями для начала деятельности компаний.



Министр также отметил, что уже три зоны свободной торговли готовы для открытия на территории королевства.

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