https://news.day.az/world/1171342.html Саудовская Аравия создала новый экспортный банк с капиталом в $8 млрд
В Саудовской Аравии появился новый экспортный банк с капиталом в 30 млрд саудовских риалов (почти $8 млрд). Об этом сообщил саудовскому телеканалу AlEkhbariya министр промышленности и минеральных ресурсов королевства Бандар аль-Хрейф, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Саудовская Аравия создала новый экспортный банк с капиталом в $8 млрд
В Саудовской Аравии появился новый экспортный банк с капиталом в 30 млрд саудовских риалов (почти $8 млрд). Об этом сообщил саудовскому телеканалу AlEkhbariya министр промышленности и минеральных ресурсов королевства Бандар аль-Хрейф, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
"Запущен экспортный банк с капиталом 30 млрд риалов", - сказал министр.
По его словам, в стране создаются промышленные зоны с особыми облегченными условиями для начала деятельности компаний.
Министр также отметил, что уже три зоны свободной торговли готовы для открытия на территории королевства.
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