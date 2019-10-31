Сегодня утром упала первая фишка в домино очередного мирового экономического кризиса: Гонконг окунулся в рецессию, впервые после финансового кризиса 2008/09 годов, передает Day.Az со ссылкой на Вести.



Согласно правительственным данным, опубликованным в четверг, экономика Гонконга упала на 3,2% в III квартале 2019 года, что говорит о начале технического спада.





Не так давно министр финансов Гонконга Пол Чан предупредил, что после полугодия жестоких антиправительственных выступлений и после отрицательного роста во II квартале в конце октября стоит ожидать начало рецессии.



"Будет крайне сложно достичь годового экономического роста от 0 до 1%. Не исключено, что годовой экономический рост будет отрицательным", - отметил он.

Bloomberg показал в серии графиков, что в 2020 году возможен годовой экономический спад после двух кварталов отрицательного роста и бесконечных протестов.

Раймонд Йенг, гонконгский старший экономист организации Banking Group Ltd по Австралии и Новой Зеландии сказал, что социальный хаос в городе практически хоронит экономику. Протестующие часто перекрывали торговые районы, что поставило розничную торговлю Гонконга на грань краха.



Йенг предупредил: "Это можно сравнить с мировым финансовым кризисом. У нас похожая ситуация, и мы не знаем, когда это закончится".



Между тем, в III квартале 2019 года туризм сократился на 37% в годовом исчислении, к IV кварталу 2019 года тенденция не улучшится.



Количество туристов за первые две недели октября сократилось на 50% в годовом исчислении. Номера в самых дорогих отелях, типа Marco Polo Hongkong, стоят $72 за ночь, на 75% ниже по сравнению с прошлым годом.



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Местные предприятия сокращают рабочую силу, примерно 77% всех работников отелей только что призвали уйти в отпуск без содержания. Айрис Панг, экономист ING, заявила, что в 2020 году экономика Гонконга переживет полномасштабный спад.



Правительство Гонконга приняло меры для защиты экономики во избежание депрессии: снижение налогов, повышение социального обеспечения, льготы на жилье для тех, кто впервые покупает жилье. Но учитывая возможное усугубление экономического кризиса, правительство воздерживается от того, чтобы полностью применять свои инструменты. Вероятно, оно дождется провала в экономике, прежде чем задействует крупные меры стимулирования.



Панг отмечает: "Процентные ставки не имеют значения для этой экономики. Если на улицах царит насилие, люди не хотят ходить по магазинам или в рестораны".



В серии графиков ниже отражена ситуация с крахом Гонконга.



Количество туристов с материкового Китая в Гонконг падает.

В течение 12 месяцев и 3 месяцев розничные продажи в Гонконге за последние полгода рухнули.

Гонконг стал первой упавшей фишкой в домино. Страны с развивающейся экономикой впадут в техническую рецессию, поскольку мировой финансовый кризис может наступить уже в 2020 году.

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