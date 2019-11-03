https://news.day.az/world/1172086.html Болгария вызвала посла Франции из-за заявлений Макрона
Болгария вызвала посла Франции из-за заявлений Макрона
Министерство иностранных дел Болгарии направит ноту протеста МИД Франции и вызывает французского посла из-за высказывания президента Эммануэля Макрона о болгарских нелегальных мигрантах, передает Day.Az со ссылкой на ukrinform.ru.
Об этом сообщает BGNES.
В понедельник, 4 ноября, в МИД Болгарии вызвали посла Франции Флоренс Робин для предоставления объяснений относительно слов Макрона, который в интервью заявил о нелегальные сети миграции из Украины и Болгарии.
Глава МИД Болгарии Екатерина Захариева отметила, что слова Макрона оскорбительные для Болгарии и для болгарской общины во Франции.
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