Министерство иностранных дел Болгарии направит ноту протеста МИД Франции и вызывает французского посла из-за высказывания президента Эммануэля Макрона о болгарских нелегальных мигрантах, передает Day.Az со ссылкой на ukrinform.ru

Об этом сообщает BGNES.

В понедельник, 4 ноября, в МИД Болгарии вызвали посла Франции Флоренс Робин для предоставления объяснений относительно слов Макрона, который в интервью заявил о нелегальные сети миграции из Украины и Болгарии.

Глава МИД Болгарии Екатерина Захариева отметила, что слова Макрона оскорбительные для Болгарии и для болгарской общины во Франции.

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