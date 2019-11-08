Российские банки массово готовятся снижать ставки по ипотеке, следует из опроса РИА Новости кредитных организаций, передает Day.Az.

В среду председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ставки будут уменьшаться вслед за инфляцией и в ближайшие нескольких лет могут составить семь-восемь процентов (при инфляции в четыре процента).

В начале ноября крупные российские компании заявили о снижении ставок.

Так, Сбербанк с 8 числа снижает ставки на покупку квартир в новостройках по программе субсидирования с застройщиками. ВТБ планирует уменьшить ее на 0,4 процентного пункта и рассчитывает, что ипотеку на готовое жилье и новостройки можно будет взять по ставке от 8,6%.

Об аналогичных шагах объявили Альфа-банк (6 ноября снизил ставки по рефинансированию ипотеки до 8,69%) и "ФК Открытие", который предлагает получить кредит на покупку жилья на первичном рынке под 7,95%.

Ряд других опрошенных РИА Новости кредитных организаций, в частности Совкомбанк, Райффайзенбанк и МКБ, планируют аналогичные шаги.

"Минимальная ставка в нашем банке сейчас с учетом действующих спецпредложений и акций составляет 6,99%. Можно ожидать, что до конца года участники рынка ипотеки продолжат адаптировать свои ставки к новым макроэкономическим условиям, тогда средняя процентная ставка может приблизиться к девяти процентам", - сообщил РИА Новости руководитель "Росбанк Дом" Денис Ковалев.

Эксперты полагают, что в 2020 году ставки могут снизиться до диапазона 8,5-9%, что поспособствует росту ипотечного кредитования на 25-30%.

"При ставках ниже девяти процентов рынок может накрыть новой волной рефинансирования - аналогично тому, что мы видели в 2017-2018 годах. Только на этот раз за рефинансированием придут заемщики, занимавшие в 2016-2017 годах. Впрочем, даже без учета эффекта рефинансирования снижение ставок обеспечит дополнительный прирост платежеспособного спроса", - считает директор - руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин.

При этом эксперты отмечают, что в условиях пониженных процентных ставок спрос на ипотеку продолжит активно повышаться в том случае, если экономике удастся выйти на более устойчивую траекторию роста.

"Если динамика доходов населения будет оставаться на отрицательной территории или в зоне стагнации, то даже в случае значительного снижения ипотечных ставок темпы роста ипотечного кредитования, вероятно, продолжат умеренное замедление", - рассказал РИА Новости главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.

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